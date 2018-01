A PopCap havia anunciado o lançamento de Plants Versis Zombies para o meio de março por até US$ 6. Mas, surpreendendo os jogadores, a empresa, famosa pelos jogos casuais como Peggle e Bejeweled, lançou o game um mês antes do esperado e por US$ 2,99.

Por esse preço, muita gente nem vai perder tempo tentando pirateá-lo.

No Brasil, a Apple App Store não vende games, por dificuldades de classificação com o Ministério da Justiça. Se quiser, você pode abrir uma conta na App Store americana e baixar o jogo legalmente.