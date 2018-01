Usuários de aparelhos Android já devem estar acostumados não serem os primeiros a brincar com novos aplicativos. Não bastasse a diferença entre eles e donos de iPhones (normalmente, os mais privilegiados nesse sentido), agora Androiders — com permissão do neologismo — terão acesso a apps em tempos diferentes, dependendo da loja de aplicativos a que têm acesso.

A desenvolvedora de games PopCap acaba de anunciar o game Plants vs Zombies para Android em parceria com a Amazon. O app ficará disponível gratuitamente por duas semanas somente na Amazon Appstore, restrita aos Estados Unidos. Somente após esse período o jogo (viciante, aliás) deve chegar à Android Market por US$ 2,99.

Para quem puder, o download pela Amazon Appstore poderá ser feito a partir de amanhã e ficará aberto até 30 de maio. Para os dependentes do Android Market, aguardemos.

E para jogar o game pelo PC, clique aqui para baixar, ou aqui para a versão online.