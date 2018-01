Por Bruno Capelas

Fãs da Nintendo já sabem de cor e salteado sobre a resistência que a empresa têm para liberar alguns de seus principais personagens e jogos – como o bigodudo Mario, Super Smash Bros. e até mesmo as criaturas de Pokémon – para dispositivos móveis. De acordo com o atual CEO da empresa, Satoru Iwata, isso acontece por causa da segurança: conectados à internet, celulares e tablets seriam aparelhos inseguros para crianças, devido à possibilidade de serem hackeados por pessoas mal-intencionadas.

Mas uma luz no fim do túnel apareceu nessa semana: em entrevista ao jornal inglês The Telegraph para lançar as versões remasterizadas de Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire , o produtor Junichi Masuda revelou que, caso o iPhone e os celulares Android se tornem ambientes seguros para crianças na visão da Nintendo, eles poderiam desenvolver uma versão de Pokémon especial.

“Se eu atingisse uma fase em que ficaria feliz em entregar o meu iPhone para uma criança de cinco anos de idade e soubesse que, na verdade, esse dispositivo e tudo sobre ele é seguro, de maneira que eu pudesse confiá-lo a uma criança, então trazer Pokémon para celular seria uma possibilidade”, disse Masuda.

Outra razão porque os fãs de Pikachu podem ter esperança é o fato de que os executivos da Game Freak, estúdio que cuida das produções de Pokémon, estão atentos aos clamores das redes sociais. É por causa das redes sociais, disse Masuda, que novas versões dos jogos Ruby e Sapphire foram feitas, no lugar dos desenvolvedores investirem seu tempo em novos títulos para a série.

Lançados há duas semanas, Omega Ruby e Alpha Sapphire, ambos para o Nintendo 3DS, já venderam 2,58 milhões de cópias no mundo todo, com o 11º lugar em vendas em 2014, de acordo com o VGChartz.com

Oculus Rift

Enquanto Pokémon não chega às telinhas dos celulares, é possível sonhar com uma versão do game em realidade virtual. Realizada por um estúdio independente, sem ligações com a Nintendo, uma versão do jogo está sendo criada para o Oculus Rift. Apesar de curto, o vídeo que mostra os experimentos é empolgante, mostrando Pikachu batalhando contra um Magnemite, com direito até ao treinador jogar uma poké-bola no meio da batalha.

Infelizmente, no entanto, a versão pode nunca chegar ao mercado. Mas pode ser uma ótima ideia para a Nintendo, não? :)