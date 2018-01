Por Bruno Capelas

A época da Copa do Mundo pode ter passado, e a vontade de ser um Felipão e poder escalar o seu time também, mas para muitos fãs do jogo “Football Manager”, a brincadeira de ser um técnico é uma sensação bastante costumeira.

Afinal, o game produzido pela Sports Interactive tenta reproduzir nos PCs a emoção de se comandar um time de futebol, graças especialmente à sua enorme base de dados, que conta com mapeamento de mais de 80 mil jogadores no mundo – muitos deles, jovens revelações, observados por uma equipe de 1300 olheiros contratados especialmente pelo jogo.

Tudo isso não é novo, mas a brincadeira começa a ficar divertida quando a Premier League, o campeonato inglês de futebol, anunciou nessa segunda-feira, 11, que resolveu utilizar a base de dados do Football Manager, construída ao longo dos últimos vinte anos, para contratar jogadores.

“Há anos ouvimos histórias de treinadores da vida real e olheiros usando nossas informações para ajudar no processo de recrutamento. A partir de agora, é oficial: treinadores de verdade ao redor do mundo vão encontrar e comparar atletas usando dados e um sistema de busca muito familiar aos jogadores de Football Manager”, disse em comunicado o CEO da Sports Interactive, Miles Jacobson.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que games de técnicos e futebol de verdade se cruzam: há alguns anos, o técnico português André Villas-Boas, campeão com o FC Porto e atualmente no Zenit, da Rússia, disse que seu método como treinador foi desenvolvido ao longo de anos e anos jogando Championship Manager, um similar do Football Manager.

Agora, só falta um time da elite do futebol contratar um grande técnico… dos computadores. Não duvide se isso acontecer em breve.