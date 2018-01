Por Bruno Capelas

Capa do jogo para Wii U e PS3 já foi revelada. FOTO: Reprodução Capa do jogo para Wii U e PS3 já foi revelada. FOTO: Reprodução

Atenção, cantores de chuveiro e fãs de karaokê: a Activision está pensando em vocês. Ou quase: a publisher americana revelou nessa quinta-feira, 11, que está preparando uma versão para os videogames de “The Voice”, o show de talentos da TV americana NBC, e que também tem uma versão brasileira exibida pela Rede Globo, com apresentação de Tiago Leifert.

Previsto para chegar ao mercado em 21 de Outubro, para PS3, Xbox 360, Wii e Wii U, o jogo contará com todas as fases do programa, incluindo as audições, as batalhas e a partida final, com direito de se tornar a voz de um país inteiro. A Activision promete que dará espaço para diferentes gêneros musicais e que o jogo terá espaço para partidas de um jogador ou multiplayer com até oito jogadores.

Tela mostra como será o visual do game. FOTO: Reprodução Tela mostra como será o visual do game. FOTO: Reprodução

A lista de músicas ainda não foi revelada, e não há detalhes se o jogo chegará ao Brasil, nem quando. (E se Tiago Leifert vai participar da dublagem dele).Exibido desde 2011 pela NBC, o programa já está em sua sexta temporada, e conta com músicos famosos como seus jurados: para a próxima temporada, Adam Levine, do Maroon 5, Gwen Stefani, do No Doubt, Pharrell Williams e o cantor country Blake Shelton tentarão encontar a nova voz dos EUA.

Aqui no Brasil, Claudia Leitte, Lulu Santos, Daniel e Carlinhos Brown são os jurados do The Voice Brasil, exibido desde 2012.