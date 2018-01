“Não… abaixa!” (Scuola di Atenas, de Rafael)

A Sony – coincidentemente ou não, após os recentes ataques de crackers à rede Playstation Network – está divulgando uma queda de R$ 400 reais no preço do seu console PS3, no modelo Slim com HD de 160GB. De R$2.000, o videogame agora é encontrado por R$1.599 na loja oficial da Sony e sites parceiros, como Americanas e Submarino.

(Apesar do desconto divulgado pela Sony, sites como Fnac e Fast Shop estão vendendo o console, que também funciona como leitor de Blu-ray, por menos de R$1.440)

No início de março deste ano, a Sony também havia anunciado também a redução dos preços de alguns de seus games, principalmente os que usavam o controle de movimento “Move”. Entre os títulos, o popular God of War III, encontrado hoje por até R$ 90.

Os valores mais baixos, entretanto, devem durar até 31 de julho, segundo a Sony.

Nintendo baixa preços nos EUA

Vazou no mês passado que a Nintendo anunciaria no dia 15 maio uma queda de preços do console Wii nos Estados Unidos, fazendo-o chegar a até US$ 150. Antes, o console era encontrado por no mínimo US$ 200; após a notícia, lojas como Amazon e BestBuy baixaram o preço do videogame para, em média, US$ 170.

Agora é oficial. A Nintendo disse que fará a redução de US$ 50 para aparelhos vendidos – somente – nos Estados Unidos. A súbita “bondade” comercial da empresa tem explicação. A fabricante tem sofrido quedas de receitas desde o ano passado e tem ainda planos de lançar um novo Wii em 2012. A redução, então, favoreceria uma possível queda de estoque.

A boa notícia, que em tese seria só para os estadunidenses, pode ser interessante para brasileiros também. Uma queda lá, pode influenciar uma queda aqui. Atualmente, encontra-se o console da Nintendo por preços que variam de R$600 e R$900.