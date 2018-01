Durante a feira de tecnologia IFA 2010, que acontece em Berlim, Alemanha, a Sony confirmou o Qriocity, sistema que vai oferecer um serviço de streaming de música e vídeo — como o iTunes, da Apple — será lançado para o PS3, ainda neste ano, na Europa. As informações são do blog oficial do console, PlayStation Blog.

Serviço de vídeo sob demanda Qriocity está disponível nos Estados Unidos desde abril, porém só neste ano será lançado o serviço de músicas por streaming, chamado Music Unlimited.

Além do console da Sony, o serviço foi anunciado para televisores Bravia, sistemas Blu-ray e computadores Vaio. Por enquanto, a França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido devem ter o serviço disponível.

“Estamos ansiosos para oferecer aos consumidores de alta qualidade, baseado em computação em nuvem, devemos cruzar a experiência do entretenimento entre os serviços de rede e dispositivos da Sony disponíveis”, diz o presidente da Sony, Kazuo Hirai.

“Os serviços ‘mantidos pelo Qriocity’ devem revolucionar a forma que os usuários ouvem, assistem, compartilham, tocam, comunicam, descobrem e criam o conteúdo de entretenimento digital”, finaliza.

Os preços do Qriocity devem ser anunciados em breve.