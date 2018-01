A empresa de consultoria Enterbrain divulgou os números das vendas do portátil da Sony, PlayStation Portable (PSP). Segundo as informações, no último dia 12 de setembro, a marca de 15 milhões de unidades vendidas foi superada.

O PSP também consegue atingir boa marca nas vendas de jogos, chegando a quase 4 milhões de unidades com o jogo Monster Hunter Portable 2nd G.

Porém, o principal concorrente do PSP, Nintendo DS, vendeu no Japão mais de 31 milhões de portáteis vendidos. Desde que foi lançado, em dezembro de 2004, o número das vendas do PSP, no mundo, chegou aos 48,6 milhões de unidades vendidas, com mais de 214 milhões de jogos vendidos.

Consoles

O Nintendo Wii ainda continua na liderança das vendas totais, com 10.655.962 unidades, seguido pelo PS3 que vendeu 5.501.923. O Xbox 360 fica lanterna com 1.354.685 unidades vendidas.