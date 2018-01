Por Bruno Capelas

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

A gente sabe que tem muito gamer por aí que considera seu videogame seu bem mais valioso. Mas o que dizer dessas versões especiais do PlayStation 4 e do Xbox One banhadas a ouro, que são vendidas em Dubai?

Criadas pela loja local Jumbo Electronics e apresentadas ao público durante a feira Games14, uma das maiores do Oriente Médio, as versões “ostentação” dos videogames custam 50 mil dirham, o que dá pouco mais de R$ 30 mil.

“São videogames feitos para o gamer que já tem tudo”, diz a loja, que criou as versões folheadas a ouro em parceria com a joalheria italiana Gatti Luxury Lab.

Com os R$ 30 mil cobrados pelos consoles dourados, seria possível comprar 7 PlayStations 4 aqui no Brasil ou 15 Xbox One, ou, na média, 150 jogos em preço de lançamento (na média, R$ 199,90). O PS4 é vendido oficialmente por aqui a R$ 4 mil, enquanto o Xbox One tem duas versões: sem o Kinect, a partir de R$ 1,9 mil, e com o Kinect, a partir de R$ 2,3 mil.