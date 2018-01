A Microsoft registrou em dezembro o melhor desempenho mensal para as vendas do Xbox, que alcançaram 1,9 milhão de unidades, impulsionadas pelo novo sistema Kinect e a mais recente série dos sucessos Fable e Halo.

Mas a maior companhia de software do mundo perdeu para a Nintendo a liderança no principal mês de vendas para o setor, segundo dados da empresa de pesquisa do varejo NPD. O PlayStation, da Sony, ficou em terceiro lugar.

A Microsoft afirmou que a alta demanda pelo Xbox e pelo Kinect levou à escassez de unidades nas lojas durante o período de festas de fim de ano, forçando a empresa a acelerar entregas de produtos que deveriam ser vendidos apenas em janeiro e fevereiro. Como consequência, a companhia prevê que tanto o Xbox quanto o Kinect faltem nas lojas nos próximos dois meses.

Na semana passada, a Microsoft informou ter vendido mais de 8 milhões de unidades do Kinect entre novembro e dezembro, os dois primeiros meses em que o produto esteve disponível, superando a meta de 5 milhões de unidades.

