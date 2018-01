por João Coscelli

Os fãs dos aclamados jogos de música podem comemorar. A Harmonix anunciou a data de lançamento de Rock Band 3 – 26 de outubro nos EUA – e revelou detalhes sobre a nova versão do título.

A empresa anunciou que o novo Rock Band terá um de 83 músicas inéditas, incluindo faixas de bandas que nunca apareceram em jogos de música – Queen, Dio, Jimi Hendrix e The Doors são algumas delas. O Link fez um post contando quais são algumas dessas músicas.

Outra novidade é o suporte para faixas de outras versões da franquia, como as especiais do AC/DC, do Green Day e os pacotes de faixas extra.

Também inédito é o modo “Pro” para usuários de instrumentos MadCatz, que simulam guitarras e teclados de verdade.

Rock Band 3 será lançado para Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii e Nintendo DS. A nova versão, como já havia sido divulgada, será a primeira a incluir também um teclado.