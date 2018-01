Foto: Reprodução

A Harmonix lançou o blog da equipe de desenvolvimento para a terceira versão jogo musical Rock Band. A intenção do blog é mostrar aos fãs os detalhes do processo de criação do jogo que promete ser um salto para os próximos games musicais.

O designer Dan Teasdale, que faz parte da equipe de blogueiros, afirma que nas próximas semanas o blog trará diversas informações sobre o processo de desenvolvimento do jogo. Além dele, os designers Sylvain Dubrofsky, Brian Chan e Casey Malone também assinam os posts.

Os desenvolvedores prometeram uma nova experiência revolucionária e um “grande” modo de jogo, além de outras mudanças para o novo Rock Band.