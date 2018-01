A Sega confirmou o lançamento de Sonic 4 para o segundo semestre de 2010. O game será uma espécie de recomeço da franquia, com ênfase na clássica jogabilidade 2 D dos primeiros títulos da série.

É a cartada final da Sega com o personagem. Depois dos sucessivos fiascos, como o último Sonic Unleashed, em que o herói se trasnformava em uma espécie de lobisomem, o objetivo da Sega é recuperar sua reputação com os fãs de longa data.

Anteriormente, Sonic 4 era conhecido como Project Needlemouse. Pelo pouco que foi divulgado, o game terá a participação de todos os personagens do universo de Sonic, inclusive das versões mais obscuras, como Chaotix, que saiu para o Sega 32x, um adaptador que permitia que o Mega Drive rodasse jogos de 32 bits.

A maior novidade em relação a Sonic 4 é a forma como ele será comercializado. O jogo será vendido em episódios, apenas para download dentro das redes do Xbox 360, PS3 e Wii. É uma boa maneira de conter a pirataria, além de facilitar a modificação de algum aspecto do jogo que não agradar aos jogadores. Se algo não for bem aceito em um episódio, a Sega pode mudar no seguinte. E como se trata de um jogo baixado, também é possível corrigir algum eventual defeito com um download rápido.

Ainda não há previsão de lançamento do game em mídia física.