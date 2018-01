A Activision divulgou novas imagens do novo Guitar Hero: Warriors of Rock. Anunciado pela produtora em junho, o novo jogo da série que terá mais de 500 músicas em que o jogador poderá testar suas habilidades com sua guitarra.

O motor gráfico foi aprimorado e refinado e o jogador poderá saltar no modo Party Play, como um astro do rock e o novo Guitar Hero terá uma série de modos competitivos para desempenhar as habilidades no baixo, guitarra, baixo, bateria e vocais.

O Quest Mode usa uma combinação de instrumentos e os jogadores viajam para a épica jornada do rock, desde a fase do CBGB — uma famosa casa de punk-rock em Nova York até o campo de lava do rock.

Guitar Hero: Warriors of Rock tem uma boa biblioteca musical, dando ao jogador centenas de horas de jogo, mais a introdução ao modo Quickplay+, que apresenta 13 desafios únicos para cada faixa musical. As músicas podem ser baixadas e importadas pelo Guitar Hero World Tour.

No novo jogo, as bandas como Black Sabbath, Kiss, Rush e Slipknot também marcam presença e, é claro, grandes sucessos que marcaram a história do rock. O líder da banda Megadeth, Dave Mustaine, escreveu uma música exclusiva, “Sudden Death”, para o novo Guitar Hero. Veja quais são as primeiras músicas que foram divulgadas:

AFI – “Dançando com o domingo”

Anthrax – “índios”

Avenged Sevenfold – “Bat Country”

Black Sabbath – “Children Of The Grave”

Buzzcocks – “O que eu recebo?”

Children Of Bodom – “If You Want Peace … Prepare-se para a guerra ”

The Cure – “Fascination Street”

Def Leppard – “Pour Some Sugar On Me (Ao Vivo)”

Dethklok – “Bloodlines”

Dire Straits – Money “para nada”

DragonForce – “Fury of the Storm”

Drowning Pool – “Corpos”

Fall Out Boy – “Dance, Dance”

Foo Fighters – “No Way Back”

Foreigner – “Feels Like The First Time”

The Hives – “Tick Tick Boom”

Jane’s Addiction – “Been Caught Stealing”

Jethro Tull – “Aqualung”

KISS – “Gun Love”

Linkin Park – “Bleed It Out”

Megadeth – “Morte Súbita”

Metallica e Ozzy Osbourne – Paranoid (Live) ”

Muse – Uprising ”

My Chemical Romance – I’m Not Okay (I Promise) ”

Night Ranger – “(You Can Still) Rock In America”

Nine Inch Nails – “Wish”

The Offspring – Esteem “Self”

Queen – “Bohemian Rhapsody”

Rammstein – “Waidmanns Heil”

The Rolling Stones – “Stray Cat Blues”

Silversun Pickups – “There’s No Secrets This Year”

Slayer – “Chemical Warfare”

Slipknot – “Psychosocial”

Stone Temple Pilots – “Interstate Love Song”

ZZ Top – “Sharp Dressed Man (Live)”





A equipe do jogo desenvolveu uma guitarra arrojada e exclusiva para o lançamento.

O Nintendo Wii, PlayStation 3 e o Xbox 360 ganharão uma versão do jogo musical. O lançamento está previsto para setembro deste ano.