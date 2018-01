Fãs de Pokémon, vocês já tem para quem torcer na Copa do Mundo.

Depois de fazer do Pikachu o seu mascote oficial para o torneio de futebol, a seleção japonesa anunciou que todas as réplicas de camisas da Copa do Mundo terão um Pikachu desenhado no peito, como parte de um programa para que as pessoas torçam mais e se identifiquem com o escrete nipônico. Sim, é isso mesmo: o time japonês disse “Pikachu, eu escolho você”.

É uma pena, entretanto, que os atacantes do time japonês não poderão ameaçar os zagueiros adversários com o choque do trovão: a camiseta elétrica terá o Pikachu apenas nas versões vendidas para torcedores.

Vendida por 7400 ienes (o equivalente a R$ 162), a camisa tem como principal público alvo as crianças japonesas, que também poderão comprar chapéus, mochilas e cachecóis com o pokémon favorito de Ash Ketchum.

É a arma secreta do Japão para fazer jogos eletrizantes.