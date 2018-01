Depois da agitada última semana de janeiro, Fevereiro começa mais tranquilo, com apenas um grande título chegando às lojas internacionais.

White Knight Chronicles, para PS3, é um dos RPGs nipônicos mais aguardados do ano. Se não fosse por Final Fantasy XIII, esse seria o grande RPG vindo do Japão.

O jogo foi feito pela Level 5, um estúdio que vem ganhando representatividade a cada ano. Eles inclusive foram responsáveis pela produção de um título de Dragon Quest, a segunda grande franquia de RPGs da Square-Enix.

A transformação do herói, com direito até ao clássico grito de “henshin” 9transformação), imortalizado pelos seriados japoneses, mostra bem a tônica do jogo.