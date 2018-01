A última semana de janeiro será movimentada. Todas as plataformas grandes receberão lançamentos de peso.

O maior lançamento internacional da semana é o RPG Mass Effect 2. O game, lançado pela EA para Xbox 360 e PC, é um RPG de ação de primeira grandeza. O game mostra como o Agente Shepard singra o cosmo para provar que os seres humanos são mais que meros macacos pelados bárbaros. Outras raças resistem demais a trabalhar em cooperação com os humanos, e a eliminação sistemática de seres humanos em inúmeros planetas coloca Shepard em uma missão sem volta para descobrir o que acontece.

No More Heroes 2 finalmente chega ao Wii, com Travis Touchdown mais irreverente, violento e gratuito do que nunca. Ele é um assassiono profissional que decidiu entrar no rol dos melhores do mundo simplesmente por causa do dinheiro e das mulheres. Como acabou fazendo sucesso demais, Travis vê as pessoas próximas de si serem ameaçadas. Motivado pela fúria, ele não vai poupar esforços para aniquilar seus inimigos. No More Heroes 2 é obrigatório para qualquer proprietário de Wii.

O Wii também recebe o aguardado Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All Stars. Foi, de longe, o melhor game de luta lançado ano passado para Wii no Japão e agora vem ao ocidente, com novos personagens e a mesma jogabilidade perfeita que faz a reputação da Capcom.

O PS3 ganha um jogo de tiro com muito potencial. MAG permite que 256 pessoas joguem simultaneamente. O jogo será lançado no Brasil em algumas semanas, por R$ 200. Muito bom para um lançamento quase simultâneo, não é?

E nessa semana que encerra janeiro, esses são os games que estamos jogando aqui pelo Link:

Bayonetta – Xbox 360

Castle Crashers – Xbox 360

Ratchet and Clank: A Crack in Time – PS3

Trine – PS3

Super Mario Bros. Wii – Wii

Call of Duty: Modern Warfare 2 – PC/Xbox 360

Zuma’s Revenge – PC

Plants versus Zombies – PC

Isso sem contar com os jogos que não saem dos nossos consoles/PCs, como Beatles Rock Band, Mario Galaxy e os clássicos Campo Minado e Paciência :-P.

E você, o que tem jogado?