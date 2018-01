Divulgação

A franquia de games de tiro Halo já faturou mais de US$ 5 bilhões em todo o mundo. O anúncio foi feito pela Microsoft nessa quarta-feira, 4, quando a empresa divulgou também os primeiros números de vendas de Halo 5: Guardians, novo capítulo da série que é um dos principais jogos do Xbox.

De acordo com a Microsoft, Halo 5, que chegou ao mercado em 27 de outubro, faturou US$ 400 milhões durante a sua primeira semana de vendas no mundo todo – segundo a empresa, é o melhor índice de um jogo da franquia de ficção científica e militar.

Segundo a Microsoft, os jogadores já passaram mais de 21 milhões de horas jogando entre eles em Halo 5. Destas, foram mais de 12 milhões de horas apenas no modo campanha, que continua a história do protagonista Master Chief. Já as 9 milhões de horas restantes foram usadas no modo multiplayer – ou seja, em batalhas entre os internautas. Apesar do número ser alto, é uma queda com relação ao antecessor Halo 4, lançado em 2012 para o Xbox 360. Na primeira semana após o lançamento, nada menos que 31,4 milhões de horas do game foram jogadas.

Os valores arrecadados, entretanto, não foram os únicos números divulgados. Ao longo da primeira semana de lançamento do jogo, usuários do site de streaming Twitch assistiram a um total de três milhões de horas de gameplay do jogo – o equivalente a 342 anos de transmissão ininterrupta. É pouco ou quer mais?