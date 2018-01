Por Bruno Capelas

Prince of Persia. FOTO: Reprodução Prince of Persia. FOTO: Reprodução

A gente adora games novos e alta tecnologia, é verdade, mas todo jogo antigo, com aquele cartucho ou disquete empoeirado também tem lá sua graça. E que tal não apenas um, mas 2400 jogos de MS-DOS de uma vez só, para jogar direto no seu navegador, sem precisar baixar ou instalar nada?

É isso o que propõe uma nova parte do acervo do Internet Archive, site dedicado a guardar a memória da informática (e também dos games) das últimas décadas. O acervo, chamado de MS-DOS Games, reúne clássicos como Prince of Persia, Wolfenstein 3D, SimCity, Championship Manager, Donkey Kong, Lemmings e muitos outros. Dá para gastar horas dentro do acervo (antes de escrever este texto, eu passei pelo menos uma hora tentando descobrir onde raios estava a Carmen Sandiego).

Wolfenstein 3D. FOTO: Reprodução Wolfenstein 3D. FOTO: Reprodução

Vale lembrar, no entanto, que o arquivo ainda funciona com um emulador em modo beta, de maneira que bugs e erros podem acontecer a qualquer momento. Vale lembrar ainda que os jogos não tem instrução de como se joga – de maneira que você deverá tentar por si mesmo. Barras de espaço, enter, teclas direcionais e o mouse são seus melhores amigos nessas horas.

Ainda assim, é bastante divertido :)

Vai lá!