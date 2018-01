Por Murilo Roncolato

Uma das esquetes do famoso grupo britânico de comédia Monty Python vai se tornar um jogo para mobile. Chamado “The Ministry of Silly Walks” (algo como “O Ministério das Caminhadas Bobas”), o jogo faz referência a uma esquete do episódio 14 da série televisiva Monty Python’s Flying Circus, que foi transmitida entre os anos 1960 e 70. A história é a de um funcionário de um Ministério, que reclama da falta de cortes no orçamento, que deve conceder apoio a um cidadão que quer desenvolver a sua caminhada.

O game pega o que há de mais engraçado da esquete e coloca o jogador para assumir o personagem de John Cleese – com traje social, chapéu coco, bengala, a clássica “pastinha” e um guarda-chuva – caminhando de forma bizarra pela cidade. Trata-se de um jogo de plataforma comum, com mecânica simples no qual o jogador deve desviar dos obstáculos saltando, escorregando ou planando pelas ruas londrinas.

O jogo está disponível para Android pelo preço de R$ 3,72 e para iOS, por US$ 0,99. Para todo fã de Monty Python, é absolutamente recomendável. Para quem não se importa tanto assim, é melhor buscar outro game plataforma, possivelmente melhor e gratuito – mas sugiro que assista à esquete abaixo antes de decidir por esta última opção.