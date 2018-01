Três anos de planejamento e trabalho duro. Esse foi o tempo consumido por um entusiasta do clássico SimCity 3000 para conseguir a cidade de Magnasanti. Com seis milhões de habitantes e cada detalhes da infraestrutura urbana cuidadosamente pensada, a cidade virtual teve seu desenho inspirado na carta de tarô A Roda da Fortuna.

O mais legal de tudo: a proeza foi alcançada sem nenhum tipo de trapaça, seguindo todas as regras do jogo. Se você quiser tentar, cada passo foi minuciosamente explicado no vídeo.

Tem até um SimCity até no Super Nintendo, que tem uma das versões mais bacanas já feitas do game, com direito a estátua do Super Mario e tudo. Hoje parece bobinho, mas lá em 1991, isso era muito melhor do que qualquer computador conseguia fazer.

Aliás, que tal jogar um pouquinho de SimCity de graça, aí no seu navegador? No site oficial da Electronic Arts, dá para jogar a primeira versão de graça.