A última edição da revista Nintendo Power trouxe o preço que a Sega cobrará pelo Sonic the Hedgehog 4: Episode 1 no Wii. O jogo será lançado para Wii, PlayStation 3 e Xbox 360, por meio das redes dos consoles (WiiWare, Xbox Live e PlayStation Network).

De acordo com a publicação, o jogo deverá custar 1.500 Wii Points, que é um valor próximo de 15 euros. Especula-se que também as outras versões poderão ter um preço aproximado. O site Eurogamer citou que para Xbox Live, Sonic 4 deverá custar em torno 1.200 Microsoft Points.

RECOMEÇO?

O jogo foi auniciado pela Sega no começo do ano e promete um recomeço da franquia, com a promessa da boa jogabilidade na plataforma 2D, do Mega Drive, mais os gráficos em 3D.

É a grande aposta da produtora com o seu mascote — que andou em baixa — desagradando alguns jogadores com relação aos últimos títulos. Sonic 4: Episode 1 pode ser a volta por cima do ouriço azul no mundo dos videogames.

A produtora ainda não anunciou a data de lançamento.