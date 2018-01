A Sega tem liberado continuamente informações sobre o novo Sonic. Depois de liberar o primeiro trailer do jogo, a empresa japonesa foi atacada pelos fãs da série, que não gostaram do estilo de animação do personagem. Mas, com o passar do tempo, a forma como Sonic se movimenta parece ser um problema menor.

Dentre os novos detalhes que foram liberados, o game, que está sendo desenvolvido pela Dimps – a responsável pelos games do personagem para plataformas portáteis há anos – vai ficando mais interessante.

Os últimos rumores, que estão aparecendo em vários fóruns e sites, deixam a expectativa ainda mais aguçada:

O jogo não terá minigames ou elementos que quebrem o ritmo das fases

O design das fases será diretamente inspirado em Sonic 2

A luta com Robotinick equipado com o veículo voador com bola de demolição será mais intensa, pois o veículo será capaz de novos ataques, como esmagamento vertical e rotação 3D

Em cada novo episódio, Sonic terá novas habilidades

Super Sonic, o Sonic amarelo superpoderoso, estará de volta

Se conseguir atualizar o fantástico conceito de Sonic 2, que inclusive incorporou elementos do genial Sonic CD, o novo jogo terá chances reais de reparar a desgastada reputação do personagem, que tem sido judiado pela impressionante leva de jogos ruins que saíram nos últimos tempos.

Só nos resta esperar. E torcer.