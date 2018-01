Foto: Bobby Yip (Reuters)

Por Agências

A Sony disse nesta segunda-feira, 25, que reduzirá o preço de seu portátil PSPgo nos Estados Unidos e no Japão este mês em preparação para o importante período de vendas do Natal.

Anteriormente, a Nintendo – concorrente da Sony no mercado de games – havia anunciado que seu aguardado portátil com tela 3D não estaria disponível até o fim do ano no mercado.

O preço da nova versão do PlayStation Portable, lançada há cerca de um ano, será reduzido de US$ 249 para US$ 199 nos Estados Unidos. No Japão, cairá para 16.800 ienes (US$ 207), contra os 26.800 ienes hoje.

A Sony, que apresentará seu balanço trimestral na sexta-feira, vendeu cerca de 61 milhões de unidades de vários modelo de PSP desde seu lançamento inicial em 2004.

/ Isabel Reynolds (REUTERS)