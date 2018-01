DIVULGAÇÃO

Um documento registrado junto à Federal Communications Commission dos Estados Unidos mostrou alguns dos futuros planos da Sony em relação ao PlayStation 4.

Segundo as informações contidas no papel, a fabricante lançará uma atualização do console com um HD de 1 TB. A versão anterior possuía apenas 500 GB de memória. E apesar da memória maior, o peso do videogame está menor: passou de 2,8 Kg para 2,5 Kg. A maior leveza ocorre por causa de mudanças de componentes internos.

Alguns detalhes sobre o aparelho de 500 GB também são mostrados. As mudanças, porém, são apenas de alguns componentes internos, que podem baratear e também deixar o PlayStation mais leve.

O documento não revela se o design do aparelho será alterado. Esta nova versão deverá ser anunciada oficialmente na próxima E3, que ocorre ainda este ano.

