A nova propaganda do PSP quer brigar diretamente com o iPhone como plataforma para games. No comercial, a discussão é entre um rapaz, gamer de iPhone, e um garoto com um PSP. Ele lembra ao rapaz que o iPhone é pra quem ‘manda SMS pra vovó e vai ligar pra namorada’, enquanto mostra os games que pode jogar no PSP, alguns dos quais saem por 9,99 dólares nos EUA.