A Sony aproveita a popularidade da série Metal Gear Solid para lançar mais um acessório para os fãs do personagem Solid Snake.

A empresa vai lançar em junho um fone de ouvido para o MP3 Player Walkman W252 inspirado no game Metal Gear Solid: Peace Walker — que vai ser lançado para o PSP e PSP Go. Quem comprar a edição limitada do MP3 vai ganhar o fone e mais seis músicas com a trilha do game.

Metal Gear Solid: Peace Walker, que está sendo desenvolvido pela Kojima Productions, é a continuação de Metal Gear Solid 3: Snake Eater em que se passa 10 anos após os eventos do jogo do PlayStation 2.