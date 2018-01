Jogar o game de estratégia mais popular do momento no mundo em um iPhone ou iPad pode parecer impossível em termos de usabilidade para alguns. Mas o desenvolvedor Daniel Hellerman está trabalhando em um jeito de conectar o Starcraft 2 aos aparelhos da Apple.

Hellerman está desenvolvendo um aplicativo chamado Starcraft 2 Gameboard que permitirá que o usuário acesse o game instalado em seu PC remotamente e o controle com facilidade de seu iPhone ou iPad.

Para que o jogo possa ser acessado pelo celular ou pelo tablet, também é necessário baixar um programa no computador onde o Starcraft 2 está instalado. O aplicativo promete oferecer acesso completo a todas as funções do game, ao mini-mapa e uma unidade de estatísticas detalhadas.

A Blizzard, empresa desenvolvedora da franquia, é conhecida pelo pronto fechamento de projetos de terceiros relacionados a seus jogos que não sigam seus termos de serviço à risca. Mas Hellerman já avisa, na seção de perguntas frequentes no site do aplicativo, que sua criação “não modifica essencialmente as funções do jogo” e que o aparelho funciona “quase como qualquer teclado, portanto é totalmente compatível com o Starcraft 2”.

O lançamento do aplicativo está prometido para setembro.

Foto: divulgação