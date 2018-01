Capa nacional de StarCraft II, que custará uma assinatura de R$ 49,90, válida por 6 meses, para jogar na rede da Blizzard, a Battle.Net. Foto: Blizzard/Divulgação



Uma das maiores produtoras de games do mundo, a Blizzard Entertaiment, anunciou na quarta-feira, 30, em São Paulo sua chegada oficial ao Brasil, com o lançamento de StarCraft II: Wings of Liberty. O game será vendido por R$ 49,90, para jogar por seis meses, e estará disponível para as versões Mac e PC.

Durante a apresentação, o diretor de operações, Steve Huot, falou sobre a venda mundial dos principais jogos da companhia (as séries World of Warcraft, Diablo e StarCraft) e destacou que o Brasil precisava aparecer no mapa. “Queremos o Brasil no mapa da Blizzard, que tome conta da comunidade que construimos com nossos jogos e jogadores”, disse.

E a produtora chega disposta a conquistar o mercado brasileiro de jogos, por ser ter um dos 10 maiores mercados de PCs no mundo. A Blizzard pretende montar uma estrutura totalmente voltada para o Brasil, como servidores para receber os jogadores brasileiros.

No País onde os jogos custam mais de R$ 100 (mas só se paga uma vez), a Blizzard chega no Brasil com o seu lançamento custando R$ 49,90, que dará o direito de jogar por 6 meses na rede Battle.Net. Porém, após este prazo, o acesso ao jogo será bloqueado e será necessário fazer uma nova assinatura para voltar a jogar StarCraft II.

A empresa não deu detalhes de quanto custará as assinaturas de 30 e 90 dias no Brasil.

O jogo foi traduzido para o português brasileiro. A caixinha, o manual, as vozes dos personagens e até as placas de identificação estão em português, o que para a Blizzard é um diferencial para a compreensão da história do jogo. Confira o vídeo.

O lançamento mundial de StarCraft II: Wings of Liberty será no dia 27 de julho, no qual, o Brasil está na lista de países.