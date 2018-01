Por Bruno Capelas

O encanador bigodudo mais famoso do mundo dos games vai virar tênis no Japão: a Converse, marca que tem os direitos sobre a grife All Star, lançará dois modelos de calçados inspirados no jogo Super Mario Bros., que faz a fama do personagem desde os anos 1980.

O modelo vermelho terá decoração do encanador, enquanto outro verde terá o vilão Bowser como estampa. Os dois chegarão às lojas no final de agosto e custarão cerca de R$ 435. Por enquanto, entretanto, não se sabe se os modelos chegarão ao Brasil.

Está confirmado, porém, que você não poderá usar os tênis para esmagar tartarugas e cogumelos por aí. É uma pena.