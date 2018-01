A Nintendo anunciou em seu Nintendo Direct desta terça, 8, que o esperado Super Smash Bros para a nova geração de consoles não terá lançamento simultâneo: a versão para 3DS sairá no verão americano de 2014 (inverno no Brasil) e a de Wii U, no inverno. A notícia do jogo de lutas que coloca Mario, Pikachu, Samus Aran e Link – além de outros heróis – num mesmo ringue foi divulgada pelo diretor da franquia, Masahiro Sakurai.

O diretor afirma que as especificidades de Smash Bros fizeram com que a diferença de datas ocorresse e agradece pela paciência dos fãs. Segundo o vídeo de divulgação, o game de luta mais esperado dos nintendistas rolará a 60FPS (frames por segundo) mesmo quando o 3D estiver ligado, com alguns detalhes a 30FPS.

A empresa ainda afirmou que os personagens serão os mesmos em ambas as versões. O que muda drasticamente é o campo de batalha: cada versão terá os seus. O jogador pode se animar: serão muitos cenários interativos para dinamizar as batalhas, das asas de Pilot Wings à Pyrosphere de Metroid.

O multiplayer das duas versões do game foi confirmado. Há opções para limitar o tempo, os pontos de HP e outras variáveis, como em todos os jogos anteriores. Haverá duas opções, “For Fun” e “For Glory”. A Nintendo ainda prepara um sistema de ranking para campeonatos online. Espere por acalorados embates mundo afora com a ferramenta, assim como Mario Kart e outros títulos de peso já trazem.

Veja mais detalhes no vídeo (em inglês).

Por Luiz Fernando Toledo