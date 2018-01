Por Murilo Roncolato

A Nintendo anunciou que a versão do Smash Bros para Wii U chega logo mais em novembro. Sendo mais preciso: dia 21 de novembro para EUA (por US$ 60) e dia 5 de dezembro para Europa. O game de porrada entre diversos personagens do universo Nintendo foi lançado para o portátil 3DS no início deste mês. Não há informações sobre quando o game chega no Brasil.

Nós inclusive testamos a versão demo do game aqui no Que Mario?, confira.

Assim como foi Mario Kart, o exclusivo título de luta deve ser mais um enorme atrativo para os donos de Wii U – e para os que não o possuem ainda. Preparando terreno para o que virá, a Nintendo também anunciou os números de venda do Nintendo 3DS, com apenas alguns dias de venda nos EUA e Japão. Foram, prepare-se, 2,8 milhões de unidades vendidas a consumidores (não confundir com número de vendas para varejistas).

Boneco

Além do game, a partir de de 28 de novembro, a Nintendo começa a comercializar também os Amiibos. São bonecos com tecnologia NFC (que permite que dispositivos se comuniquem ao se aproximarem) que permitirão ao usuário inserir o personagem em questão no game.

O preço sugerido dos 12 Amiibos previstos (outros seis chegarão em dezembro) é de US$ 13. Outra novidade é a possibilidade de usar um controle de GameCube no Wii U. Para isso, basta um adaptador vendido por US$ 20.

Confira a lista completa de personagens do jogo: