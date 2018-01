Pela primeira vez na história dos video games, um jogo foi premiado com o Grammy — considerado o Oscar da música. O vencedor foi Christopher Tin, compositor e arranjador da canção “Baba Yetu”, premiada na categoria de melhor arranjo instrumental acompanhado de vocalistas. “Baba Yetu” é o tema principal do jogo Civilization IV, de 2005, e tem a participação do Coral Gospel de Soweto.

A faixa foi lançada em CD no final de 2009, no álbum Calling All Dawns — um ciclo de 12 canções em diferentes línguas, divididas em três movimentos: dia, noite e madrugada. Confira abaixo a canção vencedora do Grammy, e que abre o disco de Christopher Tin.