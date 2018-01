Por Bruno Capelas

A capa e o cartucho de ‘Tetris’ para o NES, lançado em 1989 FOTO: Reprodução A capa e o cartucho de ‘Tetris’ para o NES, lançado em 1989 FOTO: Reprodução

O dia 6 de junho é uma data muito importante para qualquer fã de videogames que se preze: afinal, de contas, quem nunca passou bons minutos da vida (na fila do banco, no ônibus, esperando alguém chegar) tentando empilhar blocos, acabar com linhas e fazer muitos pontos em Tetris?

Pois então: nessa sexta-feira, 6, o game criado pelos russos Alexey Pojitnov e Vladimir Pokhilko está completando 30 anos de lançamento, desde sua primeira versão, feita para um PC da IBM. Hoje, há uma versão de Tetris para quase todos os tipos de dispositivo do mundo, de videogames portáteis a tablets e PCs.

Para comemorar a data, o Que Mario? resolveu juntar cinco versões bizarras de Tetris que apareceram por aí. Algumas são bem divertidas, outras não passam de uma ideia bem apresentada, mas ainda assim, curiosa. Vamos lá?

Depois do sucesso de Tetris, Pajitnov criou o Welltris, uma versão 3D que pode explodir o seu cérebro. Sério. FOTO: Reprodução Depois do sucesso de Tetris, Pajitnov criou o Welltris, uma versão 3D que pode explodir o seu cérebro. Sério. FOTO: Reprodução

Tetris em 3D. Logo depois de ser lançado, Tetris se tornou um jogo extremamente viciante. Tão viciante que um de seus criadores, Alexey Pajitnov, achou por bem ir além, criando uma versão 3D do game, o Welltris. Nele, você joga as peças no fundo de um poço, e consegue eliminá-las quando completar um andar inteiro. Dá pra jogar uma versão online dele aqui.

Acho que eu estou um pouco tonto… FOTO: Reprodução Acho que eu estou um pouco tonto… FOTO: Reprodução

Tetris em primeira pessoa. Uma das chaves para o sucesso em Tetris é poder rodar as peças, de maneira que elas se ajustem à montanha de bloquinhos que você já fez. Mas… tudo é uma questão de ponto de vista, certo? O que dizer, então, de uma versão de Tetris que quem roda não é a peça, mas sim o jogo todo? É essa a ideia de Tetris First Person.

Ah, a Lei da Gravidade… FOTO: Reprodução Ah, a Lei da Gravidade… FOTO: Reprodução

Tetris de ponta cabeça. Se jogar Tetris girando não é suficiente para você, que tal tentar anular a teoria da gravidade de Isaac Newton? É o que acontece em Tetris Upside Down (tradução literal: tetris de ponta cabeça, hehe), no qual as peças não descem, mas sim, sobem. Teste sua sorte aqui.

Tem dias que simplesmente nada parece dar certo… FOTO: Reprodução Tem dias que simplesmente nada parece dar certo… FOTO: Reprodução

Tetris infernal. Você conseguiu zerar o Tetris de ponta cabeça? Eu adoraria poder chamá-lo de gênio, mas acho que só vou conseguir fazer isso se você retirar ao menos uma linha de Hell Tetris, essa versão absurda do jogo de Pajitnov. Parece uma missão tão inglória quanto enxugar gelo ou subir pra baixo, mas você pode tentar…

Você pode customizar as suas próprias peças com o GIFTris. FOTO: Reprodução Você pode customizar as suas próprias peças com o GIFTris. FOTO: Reprodução

O seu! Se você acompanhou a febre de 2048, deve ter ficado cansado de ver as versões alternativas do jogo, com figuras diferentes. Era tudo parte da graça do Make Your Own 2048 (faça o seu 2048, em tradução literal). A idéia por trás do GIFTris é a mesma: você pode escolher quais serão os símbolos da sua peça de tetris. Mas com uma novidade: em vez de figuras estáticas você pode usar GIFs. Vai lá, caro leitor: acredito na sua criatividade!