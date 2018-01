Por Bruno Capelas

Parece zoeira, e das boas, mas não é: Tetris, o clássico game dos quadradinhos que completou 30 anos em 2014, vai virar filme. A adaptação será feita pela Threshold Entertainment, estúdio responsável pela versão cinematográfica de Mortal Kombat, e sua sequência, feitas nos anos 1990.

“Será um grande, épico, filme de ficção científica. Não será um filme com muitas linhas correndo pela tela. Não estaremos dando pés às formas geométricas”, disse Larry Kasanoff, CEO da Threshold.

[galeria id=9857]

De acordo com ele, “as marcas são as novas estrelas de Hollywood, e Tetris é uma das marcas mais amadas do mundo. Temos uma história por trás de Tetris que vai fazer do jogo algo muito mais imaginativo”. Já Henk Rogers, diretor da Tetris Company, declarou que “há muito mais em Tetris do que simplesmente apagar linhas de blocos”.

Entretanto, o comunicado distribuído à imprensa para anunciar a produção ainda não confirma data de lançamento, atores, equipe ou data de produção, nem um roteirista para o filme.

Em tempo: qual será o nome do filme em português, com as traduções maravilhosas a que estamos acostumados? Que tal: Tetris – A Fuga dos Quadradinhos ou Tetris – Uma Linha de Cada Vez ou ainda Tetris – Onde Encaixar a Peça com Forma de L?. Aguardamos sugestões.