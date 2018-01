Por Bruno Capelas

Um dos grandes destaques do mundo dos games em 2013, cheio de prêmios e novidades, The Last of Us era um lançamento exclusivo do PlayStation 3, o que entristecia muitos gamers por quererem explorar a história de sobrevivência num mundo pós-apocalipse zumbi com as possibilidades gráficas da nova geração de consoles.

A espera, entretanto, vai acabar: na manhã dessa quinta-feira, 27, o diretor de marketing de PlayStation para Europa e Ásia confirmou que o game ganhará versão para PlayStation 4 até o meio de 2014. Apesar de não haver confirmação oficial ainda nem da Sony, nem da Naughty Dog, produtora responsável pelo jogo, é bem possível cravar essa novidade.

Filme

No começo do mês, a Naughty Dog também confirmou outra novidade bem bacana a respeito de The Last of Us: a história de Joel e Ellie vai virar filme, pelas mãos da produtora Ghost House Pictures, dirigida por Sam Raimi (da trilogia Homem-Aranha). Saiba mais sobre isso aqui.