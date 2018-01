Parece que foi ontem que começamos a brincar de sadismo extremo com pobres criaturas digitais. The Sims, uma das criações mais fantásticas de Will Wright, foi lançado em 4 de fevereiro de 2000. Até hoje, a série já vendeu 125 milhões de cópias.

Os bonequinhos que falam enrolado já movimentaram mais de US$ 2,5 bilhões, fazendo tanto dinheiro como franquias cinematográficas como Matrix e Titanic. A série foi lançada em 60 países, em 22 línguas e é uma das grandes responsáveis por atrair mulheres ao mundo dos jogos eletrônicos.

Muitos jogadores hardcore não gostam do jogo, especialmente pelo ritmo mais lento e contemplativo. Mas um jogador mais cruel e criativo pode fazer as maiores barbaridades com os bonequinhos, como prendê-los em cômodos sem portas ou janelas, simplesmente para vê-los definhando de fome e insanidade. Sem falar dos inúmeros relacionamentos promíscuos que podem ser iniciados entre os personagens.

Esse é o maior mérito de The Sims. O jogo é praticamente o que o jogador quiser.