Por Bruno Capelas

Em postagem no Facebook, o time da KaBuM agradeceu o apoio dos torcedores brasileiros. FOTO: Divulgação/KaBuM Em postagem no Facebook, o time da KaBuM agradeceu o apoio dos torcedores brasileiros. FOTO: Divulgação/KaBuM

Acabou o sonho brasileiro de ter um time campeão mundial de League of Legends. Pelo menos em 2014: no domingo, a equipe da KaBuM eSports disse adeus ao League of Legends World Championship Season 4. Depois de começar a semana perdendo seus cinco primeiros jogos, a equipe se despediu com um ‘gol de honra’ do mundial, vencendo os campeões europeus da Alliance em sua última partida.

A vitória, além de mostrar a evolução da equipe ao longo do campeonato, também tirou a Alliance da briga pelo título mundial: no Grupo D, o da KaBuM, as classificadas foram a coreana Najin White Shield e a americana Cloud 9, que foi beneficiada pela vitória do time brasileiro, formado por Dans, Danagorn, TinOwns, LEP e Minerva. Mesmo assim, o time brasileiro ficou com a última colocação no placar geral.

Essa foi a primeira vez que o Brasil participou do mundial de League of Legends, um dos principais torneio de eSports. Em 2013, a competição pagou US$ 1 milhão aos seus vencedores, os coreanos da SK Telecom T1, que venceram a final disputada no Staples Center, em Los Angeles. Em 2014, a final acontece no estádio Sangam, palco da abertura da Copa do Mundo de Futebol de 2002, em Seul, na Coreia do Sul, no dia 19 de outubro.

Os rapazes da KaBuM eSports têm comida, roupa lavada e uma casa com piscina e churrasqueira à disposição, em Limeira (SP). FOTO: Erica Dezonne/Estadão Os rapazes da KaBuM eSports têm comida, roupa lavada e uma casa com piscina e churrasqueira à disposição, em Limeira (SP). FOTO: Erica Dezonne/Estadão

No início de agosto, o Link fez uma matéria com o time da KaBuM eSports, contando como é a vida de um atleta dos mouses e dos teclados. Entre os 17 e os 24 anos, os garotos vivem em sistema de concentração digno das principais seleções de futebol do mundo em uma casa no interior paulista, e treinam intensamente. Saiba mais sobre a vida deles aqui – e sobre o crescimento dos eSports no mundo aqui.