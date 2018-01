Por Murilo Roncolato

Um dos maiores skatistas de todos os tempos deu uma grande notícia aos fãs do esporte e dos videogames. Pelo Twitter, Tony Hawk anunciou que a Activision lançará mais um título da franquia que leva seu nome em 2015, ao lado de um game seu para dispositivos móveis.

I’m currently working with Activision on a console game for 2015 (along with a new mobile game). I think fans of THPS series will be hyped.

— Tony Hawk (@tonyhawk) 7 novembro 2014