AFP

Público durante conferência da Sony na E3 2015 Público durante conferência da Sony na E3 2015

O maior evento de games do mundo está rolando a todo vapor. Grandes produtoras e fabricantes de console estão anunciando uma novidade sobre games através de outra. Para ficar por dentro de todos os novos jogos e todas as implementações em games já anunciados (mas ainda inéditos), dê uma olhada nesta lista abaixo. Separamos os trailers (e alguns gameplays) apresentados na E3, em Los Angeles.

Confira:

Kingdom Hearts III







A Square Enix apresentou um novo aperitivo do seu Kingdom Hearts III, jogo que mistura personagens dos universos da Disney, como Pateta e Pato Donald, e da produtora japonesa, especificamente os de Final Fantasy. O jogo, que deve chegar para PS4 e Xbox One, ainda não tem data.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands







Mais um título da franquia Tom Clancy. Trata-se de um shooter em primeira pessoa em um mundo aberto gigante com co-op de até 4 players ou modo singleplayer. O jogo ainda em desenvolvimento pela equipe da Ubisoft de Paris explora a história de um grupo americano das Forças Especiais que deve combater carteis de droga em diferentes continentes. A missão em questão no trailer se passa na Bolívia e pode ser concluída com muito barulho ou no modo stealth (escondendo-se e usando silenciadores). Além do cenário impactante, bombas, tiros, drones e sangue para todo o lado estão garantidos. O game estará disponível para PS4, Xbox One e PC.

Assassin’s Creed Syndicate







Mais um título da franquia dos assassinos. Nesta edição, o cenário é Londres do século 19, durante a Era Vitoriana, em uma Inglaterra pós-Revolução Industrial, com muita pobreza e desigualdade. Segundo a descrição, o jogo contará com missões que envolvem celebridades locais como Charles Darwin (você terá que defender suas descobertas) e o escritor Charles Dickens. Caso queira ver como isso tudo vai funcionar, veja o gameplay aqui. O jogo já conta com página em português, inclusive com a possibilidade de compra antecipada. Syndicate chega no dia 23 de outubro para PS4 e Xbox One. A versão para PC chega depois, mas até o fim do ano.

Horizon Zero Dawn







O novo título de autoria da Sony chega no início de 2016 tentando contar uma história da reocupação da Terra após o quase-fim da humanidade? A natureza redominou seu espaço e agora tribos começam a se levantar, lutando para sobreviver em um novo mundo, que mistura o primitivo e o moderno.

Hitman







O assassino volta ao mundo dos games nesta edição exclusiva para PlayStation que deve continuar ganhando episódios conforme o gosto dos jogadores. Quem quiser o game, terá de desembolsar US$ 60 uma única vez e os novos pacotes já estarão inclusos. O game com o Agente 47 chega no dia 8 de dezembro.

The Last Guardian







O jogo abriu a conferência da Sony e jogou cisco nos olhos de muito marmanjo. O game que trata da amizade de um garoto e uma criatura meio cão, meio ave, era um dos títulos mais aguardados do evento. Isso porque ele foi apresentado pela primeira vez na E3 de 2009. Mas então seu criador, Fumito Ueda, deixou da Sony. Tempos depois, através do seu próprio estúdio, voltou a tocar o desenvolvimento do game que ganhará vida em 2016.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege







Em Rainbow Six Siege, o jogador fica no controle de uma equipe anti-terrorista. Por essa informação, já dá para perceber que a tensão é alta. O trailer confirma isso e ainda exibe uns gráficos bem interessantes. A Microsoft afirmou que quem comprar o novo título terá os dois primeiros Rainbow Six: Vegas (lançados em 2006 e 2008). O jogo será lançado no dia 13 de outubro para PS4, PC e Xbox One.

For Honor







Novo título da Ubisoft, trata-se de um jogo multiplayer que conta com cavaleiros, samurais e vikings. O jogador comando guerreiros (em terceira pessoa) em meio a campos de batalhas com castelos, espadas, cavalos, armaduras e lutas bem acabadas. O jogo (que conta com página em português) sairá para PS4, Xbox One e PC.

Tom Clancy’s The Division







Já é a terceira vez que The Division aparece na E3. E não é garantido que está seja a última. A única coisa certa é que a versão beta do game multiplayer sairá para Xbox One ainda neste ano.

Anno 2205







A antiga franquia de simulação de construção de cidade transportará o jogador para o ano de 2205 que contará, como é de se esperar, com muito futurismo e viagens espaciais. O trailer oficial você pode conferir aqui.

The Crew – Wild Run







A expansão do jogo de corrida da Ubisoft chega no dia 17 de novembro para PS4, PC e Xbox One. O mote agora é o encontro de motoristas The Summit (na linha do Horizon) que promete corridas distantes do asfalto.

South Park: The Fractured but Whole







A saga do premiado ‘The Stick of Truth’ ganha uma continuação. O jogo chega para PS4, Xbox One e PC.

Need for Speed







O clássico título de corrida ganhou uma nova cara, anteriormente anunciada. A maior novidade é que esta nova edição deve contar com muita personalização.

Gears of War 4







Gears of War ganha seu quinto título (três anos depois de GoW: Judgment) com criaturas ainda mais estranhas. Vale conferir. O jogo chega no início de 2016.

Rise of the Tomb Raider







O jogo que pretende contar o início da saga de Lara Croft ganhou um gameplay mínimo que não diz muito mais que o trailer mostrado na E3 do ano passado. Mas vale dar uma olhada mesmo assim. A grande novidade é uma data, anota aí quando o game chega: 10 de novembro.

Unravel







No novo jogo distribuído pela EA, e desenvolvido pelas mãos de um pequeno estúdio sueco (Coldwood), o jogador controla Yarny, um personagem feito de uma única linha que vai se desenrolando conforme o game avança.

Dark Souls 3







Trata-se do último título da franquia, anunciou a Bandai Namco. Criado pelas mãos do aclamado Hidetaka Miyazaki (que assina o recente Bloodborne), Dark Souls 3 colocará os jogadores em suas últimas batalhas antes do apocalipse.

ION







Do criador de DayZ, esse novo game MMO coloca diversos jogadores em construções espaciais enquanto lutam para colonizar o espaço. ION chega para PC e Xbox One.

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2







A guerra entre plantas e zombies continua nos jardins, mas agora contando com mais recursos, armas e máquinas futuristas no meio da história.

Star Wars Battlefront







O título da famosa franquia dos cinemas já havia sido apresentado, mas as demonstrações de multiplayer e co-op (veja aqui) são inéditas e é de cair o queixo. Para quem já está ansioso, o game chega no dia 17 de novembro para PS4, Xbox One e PC.

Mirror’s Edge: Catalyst







Catalyst pretende contar a origem de Faith. A continuação da saga chega no dia 23 de fevereiro.

ReCore







ReCore é um título exclusivo de Xbox assinado pelo ex-Capcom Keiji Inafune (Mega Man, Dead Rising). O novo IP não tem data para chegar.

Mass Efect: Andromeda







Nesse novo título da saga Mass Effect, o jogador é levado a explorar uma nova galáxia: Andromeda. O jogo chega no início de 2016.

DOOM







É difícil – eu diria impossível – um fã de game ou ao menos de shooter não se empolgar com uma demonstração dessas. O novo Doom chega com gráficos que impressionam e vem sangrento, muito sangrento. Para quem preferir, o trailer oficial está disponível aqui.

Uncharted 4 – Thief’s End







O trailer de The Last Guardian era forte o suficiente para abrir os trabalhos da Sony na E3. Uncharted 4, não à toa, foi o escolhido para o grand finale. O gameplay teve impacto parecido com o de Far Cry 4 no ano passado. A demonstração selecionou uma parte de ação intensa do game que chega em 2016 para PlayStation.

Call of Duty – Black Ops 3







A franquia retomou a expansão Black Ops para lançar um jogo com opções de co-op ou multiplayer em um cenário de combate intenso, como todo título da franquia. Armas futuristas, naves, drones e robôs estarão por todos os lados.

Batman Arkham Knight – Scarecrow Nightmare







O esperado jogo do homem-morcego sai logo mais, no dia 23 de junho e chega com um DLC exclusivo para PlayStation chamado Scarecrow Nightmare, com o vilão Espantalho.

Destiny: The Taken King







Os guardiões derrotaram Crota e agora seu pai, Oryx, quer vingança. Esse é o enredo da nova expansão de Destiny. O jogo chega no dia 15 de setembro.

Firewatch







Um dos raros jogos independentes apresentados na E3, Firewatch é um jogo em primeira pessoa do pequeno estúdio Campo Santo, de São Francisco. Nele, você vive um guarda florestal que deve apurar uma série de ocorrências misteriosas em uma floresta no Estado de Wyoming, nos EUA. Para auxiliar (ou não), o jogador conta com uma voz feminina em um walkie-talkie. O game sai esse ano para PlayStation 4.

No Man’s Sky







Um gameplay de No Man’s Sky, jogo de um pequeno estúdio anunciado no ano passado, foi finalmente apresentado. Durante a conferência da Sony, o demonstrador escolheu um planeta aleatório, em meio a uma infinidade de possibilidades, e explorou um pouco o território, que conta com geografia, fauna e floresta próprios. “Muitos desses lugares podem ser explorados, outros nunca chegarão a ser”, disse.

Street Fighter V







Para delírio da nação, um novo remake foi lançado. A franquia de pancadaria chega com novos personagens e visual. O jogo terá um beta que está colhendo interessados. Disponível para PC e PS4.

Final Fantasy VII Remake







Talvez a exibição mais comemorada durante a conferência da Sony. Não é por acaso. Final Fantasy é uma das mais extensas e populares franquias já lançadas. O trailer já dá pistas sobre a qualidade dos gráficos (que impressionam) e mostra Cloud no final com sua espada nas costas. O jogo chegará para PS4, mas ainda não tem data confirmada.

Fallout 4







A guerra nuclear de 2077 não poderia ter deixado sobreviventes. Mas 200 anos depois, um homem deixa um ambiente de segurança jovem e ileso. Esse é o enredo do novo jogo da série. O jogo sai no dia 10 de novembro.

Dishonored 2







A jovem série ganha uma personagem que deve continuar a busca por vingança agora na ilha de Serkonos.

• Nintendo



A desenvolvedora de games japonesa, dona do console Wii U e do portátil 3DS, anunciou uma série de jogos dessa vez. Além desses listados abaixo, caso seja fã dos games da Nintendo, é bom dar uma olhada também nos trailers de Xenoblade Chronicles X, Metroid Prime: Federation Force, Earthbound Beginnings, Mario & Luigi: Paper Jam , Hyrule Warriors Legends (3DS), e Yoshi’s Woolly World (Wii U).

Star Fox Zero







Fox está volta e agora sua nave, na onda dos Transformers, se transforma de um robô que enfrenta seus inimigos de pé. O jogo é previsto para ser lançado até o final do ano e rodará em Wii U.

Super Mario Maker







Jogar Mario marcou a infância de todo gamer adulto. A Nintendo dá agora a oportunidade a qualquer um de criar suas próprias fases do encanador através do gamepad do Wii U. E o limite é o céu: o bigodudo pode, de repente, virar Link, o protagonista da franquia Zelda. Por que não? O jogo chega no dia 11 de setembro.

The Legend of Zelda: Tri Force Heroes







Falando em Zelda, a Nintendo lançou um co-op da série para 3DS que chega ainda este ano.

Mario & Sonic – Rio 2016 Olympic Games







Sim, é isso mesmo que você leu. A Nintendo lançou um game unindo o universo de Mario e Sonic para celebrar as Olimpíadas de 2016, a acontecer no Rio de Janeiro. O visual parece divertido, mas a ironia da coisa toda chega a ser gritante. Isso porque no início deste ano a empresa japonesa resolveu encerrar suas operações de distribuição de games no Brasil – mantendo presença de forma geral na América Latina – por considerar o mercado muito difícil, o que teria tornado seu negócio no País “insustentável”.