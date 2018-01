Em uma entrevista ao site Gamesindustry, o diretor de marketing da Ubisoft, Murray Pannel, diz que o jogo de Michael Jackson foi negociado antes da morte do artista, em 2009. Além disso, o executivo da produtora francesa destacou que o jogo já vinha sendo desenvolvido antes de sua morte.

“Estávamos envolvidos com Jackson e sua família muito antes de sua morte. Isso não é algo que foi aproveitado após a sua morte. Já estávamos trabalhando no jogo há muito tempo, apesar do anúncio recente”, diz Pannel.

Pannel destaca que o jogo já está em fase avançada de desenvolvimento e espera agradar a todos os fãs do rei do pop. “Sabemos o quanto o Michael Jackson é amado entre os fãs e como foi bem sucedido como artista. Esperamos levar isso para milhões de jogadores”, completa o diretor da Ubi.

De acordo com as informações do site Computer and Video Games, após a morte de Jackson, a licença para o uso do nome do artista em um jogo foi disputada por grandes empresas, como a Microsoft. Porém, o lance maior foi dado pela Ubisoft.

O Michael Jackson: The Game terá algumas das músicas mais famosas do artista, como “Beat it” e “Billie Jean”, além dos movimentos de dança mais conhecidos do mundo, que poderão ser imitados dentro de casa. O novo jogo da Ubi promete ainda que os jogadores poderão testar a sua performance dançando e cantando ao mesmo tempo, como um verdadeiro rei do pop.

Michael Jackson deve ser lançado no Natal deste ano para Nintendo DS, PlayStation Portable (PSP), Nintendo Wii, PlayStation 3 (com PlayStation Move) e Xbox 360 (com Kinect).