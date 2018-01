A Blizzard, produtora conhecida por series como StarCraft, World of Warcraft e Diablo vai promover esta semana a BlizzCon, no Convention Center, em Anaheim (EUA). O evento, que é anual, reune a comunidade dos jogadores dos jogos da produtora norte-americana, desenvolvedores, além da organização de torneios.

Além disso, acontecerá competições de dança e cosplay além de uma apresentação com a banda Tenacious D. Os organizadores vão deixar à disposição no site oficial um ingresso virtual que dará acesso a 50 horas de cobertura ao vivo pela internet para fãs que quiserem acompanhar o evento, além de brindes e itens relacionados com os jogos World of Warcraft e StarCraft II. E para quem não tem um real no bolso, a Blizzard vai disponiblizar na internet a transmissão de alguns torneios e a cerimônia de abertura.

“A BlizzCon nos oferece uma grande oportunidade para encontrar nossos jogadores e compartilhar com eles as últimas novidades sobre os jogos e temos certeza de que o show deste ano será inesquecível para todos”, explica o cofundador da Blizzard, Mike Morhaime.

Torneio StarCraft II

Após três meses do lançamento de StarCraft II: Wings of Liberty, a produtora selecionou os 16 melhores jogadores para competir no Torneio ‘StarCraft II’ Invitational da BlizzCon. São representantes da China, Inglaterra, Alemanha, Coreia do Sul, Peru, Argentina, Canada, Estados Unidos, Ucrânia, Cingapura, Tailândia e Taiwan.

Eles vão concorrer a premios em dinheiro que passam dos R$ 75 mil e as partidas terão direito a narração e comentaristas, como no futebol.

Banco de empregos

A BlizzCon não se limita só a diversão. Quem for participar do evento, poderá deixar o currículo para a equipe de recrutamento global que vai receber materiais e portifólios daqueles que têm o interesse em trabalhar com games.

A BlizzCon acontece nos dias 22 e 23 de outubro.