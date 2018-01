A última versão do Chrome vem com o Adobe Flash embutido. E para exibir o desempenho do navegador, o Google preparou um game baseado em Flash dentro do YouTube. No Chrome Fastball, o objetivo é completar várias provas e levar a bola que corre no vídeo para a linha de chegada, no menor tempo possível.

O conceito é simples, mas a realização é interessante. As provas pelas quais os usuários têm de passar são todas feitas em APIs do Google e de serviços como o Twitter. Para passar de certa etapa, você precisa selecionar o caminho mais curto entre dois pontos no Google Maps, ou digitar nomes de artistas no Last.fm.

Até o Google Translate entra à certa altura, quando o jogo mostra uma frase em um idioma misterioso e pede que você a traduza.

Para jogar, clique aqui.