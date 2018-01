Por Bruno Capelas

Sunset Overdrive foi um dos nossos jogos favoritos do ano. FOTO: Reprodução Sunset Overdrive foi um dos nossos jogos favoritos do ano. FOTO: Reprodução

Como foi o seu 2014 jogando videogames? O nosso foi ótimo – em breve, falaremos dos nossos favoritos do ano. Enquanto isso não acontece, porém, que tal fazer uma pequena retrospectiva dos grandes lançamentos da temporada?

Foi o que fez o usuário do YouTube Malcolm Klock. Em seu vídeo “2014 in Gaming”, ele faz uma retrospectiva bacana dos jogos que foram lançados nos EUA este ano, de grandes jogos como FIFA 15, Call of Duty e Sunset Overdrive até destaques indies como Never Alone, Valiant Hearts e Monument Valley. Quer mais? Então aperta o play e segue em frente.