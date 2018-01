Divulgação

Se você joga videogames, provavelmente já se deparou com alguma situação esquisita em que apertar qualquer botão pela frente parece ser o melhor remédio para enfrentar o caos. Às vezes dá raiva, mas normalmente isso é muito divertido. É um pouco esse o espírito por trás de Unnamed Fiasco, game que está sendo desenvolvido para Xbox One pelo Unnamed Fiasco Team, um grupo de desenvolvedores de Niterói (RJ).

“A ideia central é um jogo multiplayer pra você se divertir com os amigos jogando localmente controlando personagens malucos como uma velhinha de bigode. Tomar o controle do seu amigo, entrar na frente da TV, tudo faz parte da estratégia pra vencer! A gente quer um jogo bem caótico mesmo, com bastante coisa acontecendo”, explica Diego Barboza, desenvolvedor do jogo, que faz parte da onda de jogos brasileiros previstos para chegar aos consoles de nova geração no ano que vem.

Inspirado na estratégia de arena de combate de jogos como Castle Crashers e TowerFall Ascension – que tem entre suas fileiras o casal de brasileiros Pedro Santo e Amora Bettany –, Unnamed Fiasco coloca os jogadores para brigar entre si. Até aí, tudo bem: o problema é que a cada vez que o jogador morre, um clone é criado repetindo seus movimentos. “Isso permite que você faça umas estratégias pensando à frente na batalha, mas eventualmente deixa o jogo um grande caos”, diz Barboza, que não se preocupa com a confusão. “A bagunça e o aspecto de jogo de festa são um atrativo do Unnamed Fiasco”.

Além do aspecto “multiplayer de sofá”, já explicado pelo desenvolvedor, o jogo também contará com uma série de desafios para um jogador. “O jogador terá de resolver estágios que precisam de agilidade, precisão e raciocínio. Nossa meta é que esse modo conte com placares online, para poder comparar os resultados com amigos ou outros jogadores”, avisa o desenvolvedor, que vê no seu jogo um retorno à experiência dos jogos do Super Nintendo e do Nintendo 64, como Mario Kart e 007 GoldenEye.

Previsto para os primeiros meses de 2016 – “a meta é lançar entre janeiro e fevereiro de 2016, em uma época com frequência menor de grandes lançamentos” –, Unnamed Fiasco chegará para Xbox One e também para PC. “Também queremos levar o Unnamed Fiasco para o PS4, mas isso ficou de lado por hora”, diz Barboza, que revela não ter um preço ainda para o jogo. “Provavelmente será algo por volta de R$ 25 a R$ 30”, comenta.