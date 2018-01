Por Bruno Capelas

Um dos games de console mais divertidos e bonitos do ano, Valiant Hearts: The Great War, da Ubisoft, acaba de ganhar uma versão para dispositivos móveis Apple.

A partir de agora, quem quiser reviver as aventuras do cachorrinho Walt, do francês Émile, do alemão Karl, da belga Anna e do americano Freddie durante a Primeira Guerra Mundial poderá fazê-lo no seu iPhone (4S ou mais novo), iPad (2 ou mais recente) ou num iPod Touch de quinta geração. O game custa US$ 4,99 na AppStore brasileira, e chega ao mercado brasileiro em português, assim como sua versão para PS3/Ps4/PC/Xbox One/Xbox 360.

Há algumas semanas, publicamos um review sobre Valiant Hearts, e explicamos porque você deveria dar uma chance ao game. Chega mais!