Por Murilo Roncolato

A Ubisoft anunciou que seu game Valiant Hearts, que retrata a Primeira Guerra Mundial (que completou 100 anos em 2014), vai virar uma história em quadrinhos especial para donos de aparelhos iOS – quem já tem o game na plataforma, receberá o HQ gratuitamente.

A versão em quadrinhos tem título próprio, Dogs of War, e será lançada no dia 6 de novembro.

Os quadrinhos contarão uma história inédita envolvendo, claro, o Walt e sua irmã canina. Juntos, eles devem sobreviver à guerra, em um período anterior ao do encontro de Walt com os personagens presentes em Valiant Hearts.

A produtora francesa promete oferecer uma aventura em quadrinhos fora dos padrões. Em vez das páginas estáticas, efeitos sonoros e animações estarão presentes.

O game é vendido em capítulos e pode ser adquirido por US$ 4,99 (primeira parte) ou US$ 8,99 (completo). Valiant Hearts também está disponível para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC; mas não há informações se os quadrinhos estarão presentes nessas demais plataformas.