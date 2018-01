‘Happy’, de Pharrell Williams, é uma das músicas escolhidas para o jogo FOTO: Reprodução ‘Happy’, de Pharrell Williams, é uma das músicas escolhidas para o jogo FOTO: Reprodução

Uma das franquias mais populares da atualidade, Just Dance 2015 acaba de ter sua lista de músicas divulgada. No novo game de dança da série mais vendida do mundo, será possível dançar grandes sucessos do presente e do passado. Duvida?

Entre os destaques de Just Dance 2015, estão “Happy” (Pharrell Williams), “Best Song Ever” (One Direction”, “Maps” (Maroon 5), “Bad Romance” (Lady Gaga), “Let It Go” (da trilha sonora do sucesso da Disney, “Frozen – Uma Aventura Congelante”), “I Love It” (Icona Pop) e clássicos das antigas como “Macarena” (Los Del Rio) e “Ain’t No Mountain High Enough” (Marvin Gaye e Tammi Terrell)

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

“Nos orgulhamos por ter sempre as músicas mais quentes em cada novo título de Just Dance. Isso é o que nossos fãs pedem e é o que entregamos”, disse Tony Key, vice-presidente de vendas e marketing da Ubisoft. “Em Just Dance 2015 temos mais artistas no topo da lista da Billboard do que em qualquer outra versão”, declarou ele.

“Just Dance 2015” terá versões para todas as plataformas com controles de movimento, incluindo Nintendo WiiU, Xbox One e PlayStation 4. O jogo chega às lojas brasileiras no dia 21 de outubro por R$ 159,90. Confira abaixo a lista completa das músicas presentes no jogo:

· “Bang Bang” – Jessie J Ft. Nicki Minaj & Ariana Grande

· “She Looks So Perfect” – 5 Seconds of Summer

· “Problem” – Ariana Grande Ft. Iggy Azalea and Big Sean

· “4×4” – Miley Cyrus

· “Best Song Ever” – One Direction

· “Happy” – Pharrell Williams

· “Till I Find You” Austin Mahone

· “Addicted To You” – Avicii

· “Black Widow” – Iggy Azalea Ft. Rita Ora

· “Maps” – Maroon 5

· “Birthday” – Katy Perry

· “Bad Romance” – Lady Gaga

· “Built For This” – Becky G

· “Holding Out For A Hero” – Bonnie Tyler

· “Summer” – Calvin Harris

· “Tetris” – Dancing Bros.

· “You Spin Me Round (Like A Record)” – Dead Or Alive

· “Let It Go” – Disney’s Frozen

· “Burn” – Ellie Goulding

· “Bailando” – Enrique Iglesias Ft. Descemer Bueno & Gente de Zona

· “Mahna Mahna” – Frankie Bostello

· “Never Can Say Goodbye” – Gloria Gaynor

· “I Love It” – Icona Pop Ft. Charli XCX

· “You’re On My Mind” – Imposs Ft. J. Perry

· “Love Me Again” – John Newman

· “Only You (And You Alone)” – Love Letter

· “Ain’t No Mountain High Enough” – Marvin Gaye and Tammi Terrell

· “Get Low” – Dillon Francis & DJ Snake

· “Diamonds” – Rihanna

· “Me And My Broken Heart” – Rixton

· “Walk This Way” – Run-DMC & Aerosmith

· “Don’t Worry Be Happy” – The Bench Men

· “Epic Sirtaki” – The Bouzouki’s

· “Speedy Gonzalez” – Los Pimientos Locos

· “Macarena” (Bayside Boys Mix) – The Girly Team

· “Love Is All” – The Sunlight Shakers

· “It’s My Birthday” – will.i.am Ft. Cody Wise

· “The Fox (What Does the Fox Say?)” – Ylvis

· “XMas Tree” – Bollywood Santa

· “Fatima” – Cheb Salama