Michael Fassbender – o mesmo ator que interpretará Steve Jobs no filme de Danny Boyle e Aaron Sorkin que estreia em 9 de outubro – será o assassino do primeiro filme da popular franquia de games Assassin’s Creed.

O ator germano-irlandês incorpora Callum Lynch, um personagem inédito na história do jogo que descobre ser de uma linhagem de membros da sociedade dos Assassinos. A construção de memórias e o aprendizado de técnicas e segredos através da genética estão presentes. Para combater cavaleiros templários do seu tempo, Lynch buscará conhecimento na mente de Aguilar, seu ancestral que viveu na Espanha no século 15.

O filme tem previsão de chegada nos cinemas no dia 21 de dezembro de 2016.

O longa será dirigido por Justin Kurzel (Macbeth). Além de Fassbender, o filme contará com Marion Cotillard (O Cavaleiro das Trevas Ressurge, A Origem, Piaf) e Ariane Labed (Antes da Meia-Noite) no elenco; Adam Cooper e Bill Collage (Êxodo: Deuses e Reis) no roteiro.

REPRODUÇÃO/YAHOO