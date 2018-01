Houve um tempo, no mundo dos games, em que qualquer coisa que fizesse sucesso no cinema ou na TV poderia virar um jogo – até mesmo o amado-e-odiado Big Brother Brasil, cuja 17ª edição começa nesta segunda-feira, 23. Muito antes do Big Fone, da prova do Anjo e de Tiago Leifert sequer pensar em falar sobre games na TV, os fãs de games já poderiam embarcar na “nave louca” do jogo do reality show.

O jogo do BBB saiu em 2003, desenvolvido pelo estúdio paranaense Continuum – o mesmo responsável por Outlive, jogo online que é um dos primeiros sucessos da história dos games brasileiros. Disponível apenas para PCs, o game era bastante inspirado em The Sims, um dos grandes hits da época.

Criado pelo americano Will Wright, The Sims já mereceu o título de “jogo em que você brinca de Deus”, por sua jogabilidade no qual era possível criar um personagem, da aparência à personalidade, e viver uma vida com ele, entre relacionamentos, profissões e passeios na piscina.

Se o game da EA era conhecido por sua liberdade, o mesmo não vale para o da Continuum, que primava pela rotina exibida no programa da Globo. Havia 12 perfis de jogadores pré-selecionados, com diferentes comportamentos. Ao usuário, cabia apenas escolher um deles e realizar tarefas dentro da casa, como lavar a louça e fazer comida ou socializar com os colegas.

As provas do líder eram puramente baseadas em sorte – e não em alguma habilidade ou em um mini-game dentro do jogo –, enquanto o paredão era definido pela rotina de ações na casa. Fazer um complô ou xingar um adversário poderia ser um problema para o público “lá fora”, mas se apaixonar por alguém sempre era uma arma útil. O problema é que, nessa dinâmica, o jogo era bastante tedioso, uma vez que não havia muito o que fazer a não ser seguir o mesmo caminho predestinado em cada partida.

Os gráficos não eram lá muito avançados, e a maior parte do jogo transcorria em silêncio – infelizmente, os discursos motivadores de Pedro Bial não foram transportados para o jogo.

Lembro de perder algum tempo jogando o game do BBB quando ele saiu, emprestado de um amigo – o trato era que eu poderia jogá-lo enquanto o camarada ficava com o meu The Sims. Acho que saí perdendo, mas pelo menos serviu para escrever esse texto aqui. Desculpa, jogo do BBB, mas meu voto é pela afinidade, sabe?